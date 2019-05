Por trabajos de optimización, no habrá luz en parte de Cartagena y Bolívar

Con el propósito de optimizar los niveles de calidad y confiabilidad en la prestación del servicio de transmisión de energía eléctrica, Isa Intercolombia efectuará entre el 26 de mayo y el 4 de junio, trabajos de mantenimiento de las líneas de transmisión Bolívar -Termocartagena y Bolívar - Sabanalarga a 220 mil voltios.



El mantenimiento ha sido coordinado previamente con la empresa Electricaribe, que presta directamente el servicio al usuario final. Producto de esta coordinación, será esta compañía quien determinará la necesidad de efectuar limitaciones parciales del suministro de energía en los siguientes barrios de Cartagena y municipios del departamento de Bolívar:



28 de mayo de 08:00 am a 12:30 pm:



Cartagena, Urbanización Villa Cádiz Sector 1 Edificio 1



29 de mayo de 06:00 am a 2:00 pm:



Carretera Cartagena a Santa Rosa - Carretera Santa Rosa a Villanueva - Santa Rosa (Bolívar) - Cipacoa - Santa Rosa barrios: 15 de Agosto - 30 de Agosto - Calle Nueva - Efraín López - El Ceibal - El Cerezal - El Fondo - El Polvillo - El Redentor - El Sagrado - El Trébol - Gaviotas - Las Delicias - Las Malvinas - Los Ciruelos - Los Olivos - Nuevo Porvenir - Paraíso - San Antonio - San Antonio sector Cl Botijuela - San José - Santa Helena - Santa Rosita - Villa Esperanza - Villa Nueva (Bolívar) - Villa Nueva barrios: Algarrobo - Bejucal - Campo Alegre - Campo Santo - Caño Lejos I - Caño Lejos II - Con Colón - Corazón de Jesús - El Cabrero - El Caño - El Caucho - El Pueblo - La Cruz - La Plaza - La Loma - Loma Fresca - Pozo Hondo - Real - San José - Si Te Gusta - Sitio Nuevo - Tejadillo - Urbanización Miraflores - Vela Mono - Soplaviento barrios: Centro - El Cañito - El Chispón - El Encanto - La Concepción - La Loma - La Victoria - Las Playas - Manga - Maracana - Montelíbano - San Estanislao (Arenal) barrios: Bajo Fresco - Barranquillita - Bellavista - Buenos Aires - Calle Girardot - Divino Niño - El Carmen - El Prado - La Plaza - Roa - Rincón Guapo - San José - Torices - Urbanización Villa Valentina - Villa Rosa Barrios: Barrio Nuevo - El Bosillo - El Cementerio - El Parque - El Triple - La Cruz - La Loma - La Sonrisa - Los Almendros - Media Tara - Polideportivo - Tres Puntas - Urb. San José - Las Piedras barrios: El Caño - El Cementerio - La Cabaña - La Cruz - La Plaza - Las Brisas - Urbanización Villa del Sol - San Cristóbal barrios: El Cuartel - Gauchito - La Plaza - Las Flores - Loma Chima - Nueva Candelaria - San Cristóbal - San José - San Roque - Higueretal - Las Compuertas - El Salao - Himat Sector El Limón



31 de mayo de 06:00 am a 6:00 pm:



Cartagena - sectores aledaños a la carretera que conduce a Aguas Prietas, Turbaco - Sector Aguas Prietas



1 de junio de 1:00 pm a 6:00 pm:



Cartagena, Sector Villa Hermosa, Urbanización Villa Rubia, Urbanización Ciudadela 2000. Sector Nelson Mandela, Sector Martínez Martelo, Barrio San Francisco De Paula II, Finca Sefa, Finca Los Reyes, Finca La Manga, Motel Punta Caña.



2 de junio de 05:00 am a 5:30 pm:



Puente Honda - Chiquito- Turbaco Barrios: Nueva Colombia- Urbanización Villas De Turbaco- San Pedro- Los Manguitos- Urbanización El Remanso- Plan Parejo- Bonanza- Sector Polo Azul- Sector Buenos Aires- Caimital- La María- Piamonte - Ballestas Sectores: Calle Principal - .Nuevo Bosque - Turbana barrios: Alto Bosque y San Antonio - Calle El Mamón - Calle San Antonio - Manantial - Oasis - Tamarindo - Vía Turbaco-Turbana



2 de junio de 05:30 am a 5:30 pm:



Carretera La Troncal - Arjona barrios: Delicias - El Carmen - El Cementerio - El Limonar - El Mercado - El Oeste - El Silencio - Emisora - La María - La Paz - La Plaza - Porto Belo - San Roque - Soplaviento - Tanque - Gambote - Rocha - San Rafael de la Cruz - Mañe García - Turbaco sectores: Buenos Aires - El Recreo - Las Paredes - Aguas de Cartagena Estación Gambote - Corregimiento Sincerin - Corregimiento Evitar - Corregimiento Gamero - Mahates Barrios: 7 de Agosto - Barrio La Guayana - El Puente - El Rosario -La Carretera - La Concepción - La Loma - La Paz - La Vera - Santander - Corregimiento Malagana - Pava - Corregimiento Mandinga - Corregimiento San Basilio de Palenque - Corregimiento San Cayetano - Poblaciones: Gambote - Arjona barrios: 20 de Julio - 5 de Noviembre - Arjona - Buenos Aires - Calle El Coco - Ceibal - Delicias - El Carito - El Carmen - El Cementerio - El Mercado - El Olivo - El Poly - El Silencio - El Zoológico - Emisora - José María Córdoba - La Esperanza - La María - La Paz - La Plaza - Las Brisas - Las Cabras - Las Nieves - Las Parcelas - Nuevo Soplaviento - Porto Belo - Porvenir - San José - San Roque - Santa Lucía - Sector La Cruz - Soplaviento - Tanque - Turbaquito - Urbanización La Peña - Bomba Texaco - Acueducto de Arjona - Gambote, Campollo - María La Baja barrios: Alto Prado - Arroyo Abajo - Bellavista - Buenos Aires - Cruz del Puerto - El Prado - El Porvenir - El Puerto - El Silencio - La Plaza - Las Cañas - Las Delicias - Montecarlos - Raicero - Urbanización Virgen del Carmen - María La Baja barrios: El Recreo - La Curva - Márquez - Sena - corregimientos: Colu - Correa - El Níspero - Flamenco - Nueva Florida - Ñanguma - Retiro Nuevo - Labarces - Sabanas de Mucacal - Nueva Esperanza - El Playón - Los Bellos - San Antonio - Bocacerrada - Guama – Retiro - María La Baja barrios: Alto Prado - B. Arroyo Abajo - Márquez - San Pablo.



2 de junio de 07:00 am a 2:00 pm:



Municipio de Calamar incluyendo sus corregimientos y veredas - municipio de Arroyohondo incluyendo sus corregimientos y veredas - municipio de El Carmen de Bolívar incluyendo sus corregimientos y veredas - municipio de Arenal cabecera municipal - zona rural de Arenal y el municipio de Soplaviento - zona rural y urbana de San Jacinto - zona rural de San Juan Nepomuceno y municipio de El Guamo – municipio de San Juan Nepomuceno zona Urbana - zona rural y urbana del municipio de Zambrano - zona rural y urbana del municipio de Córdoba.



Igualmente, el 3 de junio también podrán efectuarse limitaciones parciales del suministro de energía, las cuales serán informadas oportunamente.