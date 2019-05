Estudiantes de colegio de Barranquilla rechazan daños en su institución

Las estudiantes de la Institución Educativa Sofía Camargo de Lleras están inconformes por los problemas que se presentan en las infraestructuras de la institución, como también las fallas en el servicio de energía y agua potable que no les está permitiendo avanzar en sus actividades escolares, decidieron protestar ante las directivas para obtener las condiciones necesarias para terminar su periodo académico.

La rectora del plantel educativo, Ilsy Robles se pronunció ante el estudiantado que “quien no quiera está ahí me lo dice y con gusto le doy vía libre”, afirmación, que según expresó en conversación con Caracol Radio que fue tomada por las estudiantes de manera emocional “Hay que analizar más allá de la emotividad, esta es una situación que se me está saliendo de las manos, si existiera una institución educativa en barranquilla que tuviese los salones que se necesitan, yo les digo que si el calor va ser un detónate para que se enfermen es mejor suspender y trasladarse”.

Por su parte, Jennifer Ariza, madre de una de las tantas estudiantes afectadas manifiesta que el colegio donde fueron trasladadas no cuenta con las comodidades para dar las clases “Mi hija me dice que el colegio es muy pequeño, hace demasiado calor y los días en que llueve se moja por dentro, nunca me imaginé que fuese un colegio que estuviese prácticamente abandonado”.