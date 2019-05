“1.641 niños en Cartagena nacieron con bajo peso en el 2018”: Cedetrabajo

En medio de la llamada “Mesa por la Salud en Bolívar”, diferentes actores en Cartagena dieron a conocer alarmantes cifras de diferentes indicadores, que evidencian la actual crisis que vive el sector debido principalmente a la cartera morosa que tienen los centros asistenciales y el déficit de camas.

De acuerdo al director de Cedetrabajo Cartagena, Leonardo Jiménez, el año anterior más de 1.641 niños nacieron con bajo peso o desnutrición. “Estas cifras son realmente muy tristes y demuestran que la ciudad es la tercera capital de Colombia que tiene los mayores números de pobreza”, expresó.

“Hemos creado una Mesa por la Salud en la que participan organizaciones médicas y principales clínicas, con el propósito de tomar acciones e incidir en la modificación de esta dramática realidad que está en cuidados intensivos”, puntualizó Jiménez.

Lo más preocupante, es que actualmente 15.400 cartageneros no están afiliados al régimen de la salud, es decir no pertenecen ni al contributivo ni al subsidiado. “Este tipo de personas no tiene ninguna clase de atención médica, lo que podría ayudar al aumento de enfermedades de alta complejidad”, agregó Leonardo Jiménez.