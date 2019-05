Líder del movimiento de ciclistas urbanos ‘En Bici Arte’ denuncia amenazas

Se trata Carolina Arenas, líder del movimiento de ciclistas urbanos ‘En Bici Arte’ que promueven el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y estilo de vida, quien en las últimas horas recibió una carta del grupo autodenominado ‘Ciudadanos de bien’ expresando que están cansados de los bloqueos, desórdenes públicos y amenazan con atentar contra su vida si no sale de la ciudad en una semana.

“Llegó una carta a mi casa de un grupo diciendo que estaban cansados de los bloqueos que causó, de los trancones y aseguran que la bicicleta no es un vehículo de transporte y lo que provoca es incomodidad a quienes, sí tiene un vehículo de verdad”, dijo Arenas.

La joven teme no solo por su vida, sino por su familia, compañeros, compañeras y amigos, porque quienes enviaron la carta, además, amenazan con nuevamente ir a visitarla si al finalizar la semana no sale de la ciudad.

“Al día siguiente fui a la fiscalía, solo me tomaron la denuncia, me dijeron que yo no era una líder social por no ser campesina ni indígena, ni muchos menos una líder política. Con una carta que me dieron fui a la policía quienes pasan a mi casa a cada momento”, añade.

‘Bici Arte Cali’ es un movimiento que nació hace 6 años en la ciudad de Cali con el propósito de incentivar el uso de la bicicleta, por lo que todos los miércoles se reúnen en el parque de las banderas para seguir una ruta en bicicleta.