Denuncian presunto arboricidio en Bucaramanga

José Jairo Estaper denunció en Caracol Radio la presunta tala indiscriminada de árboles en el sector de la carrera 26 con calle 48. Asegura que ayer fue testigo del momento en que unos hombres, que no pertenecían a la Cdmb, cortaron palmas y árboles que según lo indican estaban en buen estado.

Señaló "literalmente empezaron con una palma y otros árboles adicionalmente no sabemos cual será el futuro, si irán a seguir con la tala de estos árboles, no veo por qué esto si realmente estaban bien de salud. Habían cuatro hombre que no pertenecían a ninguna empresa, eran civiles con una volqueta en el cual hasta de manera brusca estaban echando las ramas al vehículo".

Los habitantes del sector piden respuestas por parte de la Cdmb para saber si seguirán cortando más arboles y si esta actividad es aprobada por la entidad y de ser así se preguntan de qué manera compensarán los árboles talados.