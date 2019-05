VIDEO: Cicloruta sí pero no ahí: Comerciantes

La móvil de Caracol Radio hizo el recorrido por toda la carrera 21 desde la calle 55 hasta la novena donde se implementaría tramos de cicloruta y habló con la gente para saber qué opinan sobre la iniciativa de la Alcaldía de Bucaramanga.

Alicia Angarita y Hernándo Díaz son comerciantes que aseguran no estar en desacuerdo con la idea pero sí con la decisión e implementarla sobre una vía principal. Angarita tiene un desayunadero y señaló que "el transito va a quedar reducido porque es una carretera muy transitada y principal. No estoy en desacuerdo con que se haga la cicloruta si no con ubicarla donde no hay espacio". Díaz vendedor en un micromercado dijo que "soy un comerciante y eso me perjudicará mucho porque no hay donde parquear los carros, es falso que en bicicleta sea mejor porque nadie se va a bajar de la bicicleta para venir a mercar porque hasta se la roban".

Aunque comerciantes de la zona señalan que con esto aumentaría la congestión vial y bajarían las ventas, el alcalde encargado, Manolo Azuero indicó todo lo contrario y aseguró que está demostrado que los carros no compran y que si se hace una ciudad más sostenible esto atraerá más clientes.