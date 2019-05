Hombre condenado en Ibagué por compra de votos a nombre de senador caldense

Sorprendido se mostró el senador caldense Mario Castaño al conocer que el fotógrafo José Máximo Salas Trujillo de Ibagué aceptó y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía por el delito de corrupción al sufragante en calidad de cómplice por haber supuestamente ofrecido en las elecciones del 11 de marzo de 2018 dinero a cambio de votos en beneficio del líder del partido liberal.

“Después de enterarme de la noticia me contacté con el señor José Salas y me contó que ese día de elecciones lo cogieron en un activismo político con publicidad de un candidato a la Cámara de apellido Parra y unos stikers míos y que los policías que lo acorralaron le dijeron que le iban a poner 5 años de prisión entonces él en ese proceso decidió aceptar cargos”.

De acuerdo con el congresista caldense el fotógrafo reconoce que él no le ha aportado nunca ni a su campaña ni a su manutención, pero que dada su edad y las condiciones que tenía debió aceptar ese acuerdo que le preestableció la Fiscalía.

“A mí nunca me llamaron de la Fiscalía de Ibagué, por eso me sorprendió la situación. La próxima semana voy a delegar a un abogado para que mire el expediente porque me interesa que lo que esté relacionado conmigo quede claro”.

Siga todas las emisiones a través de Facebook Live, visite nuestras redes sociales y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.