Mona cariblanco dio a luz en cautiverio

La cría que ya tiene 20 días de nacida es cuidada por veterinarios de la Cdmb quienes indicaron que mide 20 cm de largo y junto a su madre están en una zona de hospitalización y la gestante es “alimentada con frutas y carnes de la mejor calidad, donde permanece bajo vigilancia permanente” explicó el veterinario del Cav, Felipe Chica.

La madre de la pequeña llegó al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (Cav) de la Cdmb Corporación en la vereda Helechales en 2014 tras ser rescatada en Lebrija. El veterinario Chica señaló que "En estados de cautiverio no se dan las condiciones iguales que en plena libertad lo que consideramos un verdadero milagro, teniendo en cuenta que a través del tiempo han sufrido por extracción de sus hábitats y la invasión a sus corredores biológicos”, explicó el veterinario del Cav, Felipe Chica.

En este centro de atención habitan 30 monos de diferentes especies que han llegado allí por diferentes razones entre las que están el rescate y por decomisos.