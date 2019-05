Delegación de la ONU pide evitar estigmatización a población venezolana

Para la organización de Naciones Unidas y el alto Comisionado sigue siendo importante el apoyo a la población migratoria venezolana. Desde la ciudad de Cúcuta, la organización pidió evitar generalizar los hechos de inseguridad que se presenten en donde se ve involucrada la población migrante, ya que para ellos es importante no me estigmatizar a esa población vulnerable.



“Lo qué hay que saber es distinguir. No caer en la estigmatización, identificar casos personales, en esos casos personales aplicar la ley, no generalizar”, señaló Guillermo Fernández Maldonado representante del alto Comisionado de Naciones Unidas.



Mientras tanto, esperan que se resuelva el conflicto interno político que vive el país y se restituya hilo constitucional para que finalice el éxodo de venezolanos, ya que durante todo este proceso se han vulnerados los derechos de esta población migrante.