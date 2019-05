Piden aplicar instrumentos de medición migratoria

Desde la Asamblea del departamento de Norte de Santander los diputados esperan que migración Colombia establezca una medición exacta de quienes ingresan y quienes salen del país para poder analizar si esto es una oportunidad o una debilidad a la cual deba apostarle el gobierno nacional para resolver parte de la crisis social que se vive a raíz de la diáspora venezolana.

“Mientras no sigamos contando con mecanismos que nos permitan tomar decisiones frente a lo que está sucediendo con la migración va a ser muy complejo. No va a ser una oportunidad sino una problemática para nuestra región porque hay miles de personas que están pasando por la frontera hacia Colombia pero no sabemos cuántos se quedan o no sabemos cuántos vienen a trabajar. Hoy no sabemos quiénes están de paso por el país y se dirigen hacia otros países de Suramérica. Seguiremos teniendo una migración desordenada”, Indicó el diputado de la Asamblea departamento Norte de Santander, Pedro Leiva.

Algunas de las estrategias que según la asamblea departamental se podría establecer en esta zona limítrofe, es la implementación del sistema biométrico para determinar rápidamente qué número de personas cruzan y las condiciones.