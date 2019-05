Camioneros bloquean vía La Soberanía

La concentración se registra en el Kilómetro 27 + 800 sector Mate Lata jurisdicción del municipio de Toledo, el cierre total se presenta en ambos sentidos por los transportadores de carga pesada, quienes se han unido al la protesta nacional.

El gremio sigue reclamando seguridad en las vías, problemas con las autoridades de tránsito, por la falta de control, el proceso de modernización del parque automotor y la poca garantía con la que cuenta el gremio, sumado al estado de las vías como La Soberanía.

Rodolfo Delgado, vocero de la concentración en Norte de Santander aseguró "no habrá vía para el campesino y el transportador, estamos llevando a cabo una manifestación pacífica, los compañeros llegan hablamos pero le decimos a las empresas de Copetran y Libertadores que no envíen buses, no se permitirá el paso de buses de pasajeros".

"Estamos reclamando por las dificultades que ha tenido el gremio, pero también por el mal estado de la vía La Soberanía y la falta de inversión en las vías". Señaló

En la vía La Soberanía hacen presencia un grupo de transportadores, pero no descartan que en las próximas horas miembros y representantes de estos sectores se unan a la movilización.