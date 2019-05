90 jóvenes participan de Encuentro Departamental de Adolescentes de Bolívar

Los adolescentes de Bolívar son líderes y lo han demostrado en la primera jornada del Encuentro Departamental de Adolescentes Bolivarenses, que se constituye como una importante plataforma de formación para que estos jóvenes se asuman como agentes de cambios.

La instalación de este evento estuvo a cargo de la Gestora Social de Bolívar Liliana Majana, quien ha estado presente acompañando a casi cien adolescentes que participan activamente de actividades lúdicas, pedagógicas y de aprendizajes en torno a importantes temas como: prevención de embarazos; promoción de derechos sexuales y reproductivos; prevención de sustancias psicoactivas; entre otras.

Los adolescentes disfrutan en medio de actividades culturales y de formación, que se desarrollan en medio de conferencias y mesas de trabajo. Al finalizar de la jornada de hoy, a estos visitantes ilustres de todos los municipios del departamento, se les brindará un recorrido por la ciudad Heroica.

“Ha sido una experiencia muy gratificante, me he divertido y he aprendido mucho con todas las actividades y charlas sobre liderazgo que he recibido. Desde hoy tengo pude planificar un mejor proyecto de vida”, manifestó Leidy Suarez, una adolescente proveniente de Talaigua Nuevo.

Los docentes también han acogido y participado en cada uno de los momentos en que los jóvenes son los protagonistas. “Este ha sido un evento muy bien organizado porque a los adolescentes de los diferentes municipios se les ha incentivado ese gran liderazgo que poseen y que posteriormente deben promover desde sus distintas instituciones”, expresó Katia Esalas, docente de la Institución Educativa la Buena Esperanza del municipio de Turbaco.

Por su parte, Liliana Majana reiteró una vez más su respaldo frente a los adolescentes y jóvenes del departamento “Desde este Encuentro les manifestamos una vez más a los adolescentes de Bolívar que los respaldamos en la conquista de sus sueños. Desde el gobierno departamental seguiremos apoyándolos con estos espacios de liderazgo y formación, para que día tras día tomen las mejores decisiones para su vida”.