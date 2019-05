Habló mujer que protagonizó desnudo en laguna de Santurbán

Caracol Radio habló con Tatiana Reyes, protagonista de la foto que se ha vuelto viral en redes sociales donde aparece desnuda en una laguna del páramo de Santurbán.

Indicó que ya hizo la denuncia por injuria y calumnia porque usaron sus fotos artísticas sin permiso tergiversándolas, lo que vulneró su tranquilidad. Dijo que las cinco personas que estaban presentes durante la foto estuvieron con consentimiento y que no se afectó a nadie.

Señaló que "me presenté ante las autoridades y me dijeron que como tal no hay multa por exhibicionismo, entonces que hiciera una denuncia por injuria y calumnia por la persona que se robó mi foto de la red social".

Reyes manifestó que a raíz de la difusión de la foto ha recibido decenas insultos y críticas pero se defiende argumentando que "esto era un sueño que yo tenía y a raíz de que no pude participar en la marcha (el pasado 10 de mayo) por eso hice esa foto. Yo amo ser voluntaria, soy una persona común y corriente, sin ninguna mano política y me gusta ayudar en causas justas".

Tatiana Reyes reiteró que volverá hacer desnudos en lugares naturales de Santander porque es un hobbie que disfruta y así contribuye a la concientización en pro del medio ambiente.

Finalmente hizo un llamado a la comunidad para que "no se dejen influenciar, somos de memoria corta y cerrados, no todos claro está, pero con este hecho se demuestra que hay mucha ignorancia y doble moralismo. Así como yo puse mi cuerpo para que todo el mundo lo viera espero que se muevan para defender el páramo de Santurbán".