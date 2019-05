De no haber solución, docentes de Santander convocarían paro nacional

Cerca de 800 personas entre profesores y sindicalistas de la educación de Santander salieron a marchar, según lo indicaron, por los pésimos servicios en salud, la imposibilidad de agendar citas con especialistas y el incumplimiento en la entrega de medicamentos que día a día son una realidad que viven los docentes.

Marilyn Rodríguez, directiva departamental del Sindicato de Educadores de Santander señaló que "tenemos un tratamiento al que llamamos el paseo de la muerte no, tenemos las citas a tiempo, vivimos con cirugías represadas, no hay expendio de medicamentos, tenemos enfermedades de alto costo y no nos atienden".

Según lo indicaron los educadores si en dos semanas no hay respuestas ni soluciones prontas convocarán paro nacional, así lo dio a conocer Sandra Jaimes, presidenta del Sindicato de Educadores de Santander, al manifestar que "la entidad tiene 15 días para regular el servicio, de no ser así nos veremos obligados a entrar en paro nacional indefinido".

Los asistentes a la marcha fueron claros con el mensaje y algunos personificando a la muerte hicieron un llamado al sistema de salud, pues denuncian que en el departamento han fallecido más de 11 educadores por negligencia médica.