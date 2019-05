Duque pide acuerdo entre EEUU y China para evitar perjuicio comercial

El presidente Iván Duque dijo que es necesario un tratado entre Estados Unidos y China para evitar perjuicios en la economía global, a raíz de llamada guerra comercial que afrontan esas dos naciones.

Señaló el mandatario desde Barranquilla que la guerra comercial afecta a los mercados emergentes, los cuales requieren de un crecimiento económico homogéneo basado acuerdos entre las dos grandes potencias.

"Colombia no ha sido reacio a ninguna fuente de inversión. Colombia no le dice a ningún país usted no invierta acá. No, la inversión en Colombia está abierta. De hecho los países del mundo, que estas tensiones comerciales se puedan resolver en beneficio del crecimiento mundial", señaló.

Expresó que aunque Colombia no toma partido en esta discusión, el enfoque económico del país está más cercano a Norteamérica por las exportaciones e inversiones de ese país hacia el nuestro.

"Es inadmisible lo que ocurre en Venezuela"

De otra parte el mandatario se pronunció sobre el anuncio de ir tras los diputados de la Asamblea por el delito de rebelión. "Lo que anunciaron de ir a perseguir y encarcelar a los miembros de la Asamblea, "es inadmisible".

Rechazó Duque una solución por la vía militar y pidió más acompañamiento de la comunidad internacional a la transición que lidera Juan Guaidó