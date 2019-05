Algunos habitantes Milagro de Dios se niegan a evacuar a pesar del riesgo

Una verdadera incertidumbre viven los habitantes del asentamiento Milagro de Dios de Armenia por el daño en el sistema de alcantarillado que hoy tiene en riesgo de colapsó a por lo menos 14 viviendas en ese sector.

Milena Quintero vicepresidente de la Junta de Acción Comunal dijo que no sabe qué va a pasar con todas las familias, porque asegura que los 200.000 pesos que les ofrecen para subsidio de arrendamiento no alcanza y por eso varias familias no desalojan.

Por su parte el gerente de Empresas Públicas de Armenia, EPA, Jorge Iván Rengifo dijo que para poder realizar algún tipo de intervención en los daños del sistema de acueducto y alcantarillado deben tener un estudio de la Omgerd sobre si se deben demoler algunas viviendas y por eso la orden de evacuación