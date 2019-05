Un recepcionista paisa le puso el ‘tatequieto’ a Falabella

Durante dos años a Jorge Humberto Muñetón le llegaron mensajes del Banco Falabella con notificaciones de compras, fechas límite de pago y promociones, sin ser cliente del banco.

Fueron muchas las veces que el señor Muñetón solicitó que su número fuera eliminado de la base de datos del banco. Sin embargo, a su queja hicieron caso omiso y en cambio le siguieron llegando mensajes y notificaciones de operaciones de las que él no era responsable.

En vista de esa situación, este ciudadano antioqueño, trabajador de una institución de servicio de salud de Medellín, radicó una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio que luego de varios años fue resuelta ordenando la imposición de una sanción económica al banco por $496.899.600.

“El banco tenía asociado mi número celular al de otro cliente y constantemente me llegaban mensajes de publicidad, de cobro de compras, de fechas de pago, de compras realizadas. Entonces me puse en la tarea de tratar de comunicarme con el banco para que excluyeran mi número de la base de datos porque yo no tenía nada que ver con el cliente al que estaban notificando, pero era muy difícil”, relató a Caracol Radio el señor Jorge Muñetón.

Aunque el fallo no ordena indemnizarlo a él sino a la Dirección del Tesoro Nacional, el señor Muñetón reconoce que se siente satisfecho porque ya no le seguirán llegando mensajes con notificaciones que no le interesan.

“Me parece ejemplarizante la decisión, porque es un abuso lo que hizo el banco conmigo. Pero miren que yo fui el perjudicado y la multa fue a favor del Estado”, añadió el demandante.

La decisión, además, ordena al banco adoptar medidas para respetar los derechos de las personas respecto del tratamiento de su información, como son, entre otros, el derecho de supresión de sus datos y laatención debida y oportuna de sus solicitudes.

