Exonerados los Nule de pagar indemnización por obras en Bogotá

Los primos Nule no tendrán que reparar económicamente al Distrito por los daños que produjeron a la ciudad las irregularidades en el cumplimiento del contrato de construcción de la tercera fase de Transmilenio, las troncales de la calle 26 y la carrera 10a.

Así lo determinó un fallo de primera instancia, el Juzgado 36 Penal del Circuito de Bogotá este martes.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reclamaba casi $238.000 millones por los perjuicios que sufrió la ciudad ante el incumplimiento de los contratos.

La razón del Juez para exonerar a los primos Nule fue que el informe contratado por el IDU para determinar la suma que debía repararse a la ciudad se basa en “supuestos no verificados” y que los resultados del estudio no sirven de fundamento para afirmar la existencia de unos perjuicios ni cuantificarlos.

Por otro lado, el Juzgado criticó el actuar del IDU por cambiar, a mitad del proceso judicial, el monto con el que se pretendía reparar a la ciudad: de casi $238.000 millones, se modificó esa cantidad en $93.800 millones.

El Fallo concluye que no se determinó la situación antes de Transmilenio, ni qué pasó después de que empezó a funcionar, no se puede establecer el daño y, por lo tanto, “las expectativas ‘eventuales’ no pueden ser objeto de reparación”.

El Distrito ya apeló la decisión judicial y señaló que es un mal precedente porque, a pesar de que se demostró que los Nule delinquieron, no le tienen que pagar a la ciudad por los daños ocasionados por no terminar las obras.