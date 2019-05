Piden investigar supuesta red de apoyo al ejército que mató a un taxista

Familiares del Taxista Jeison Lugo Cometa, de 38 años, asesinado este domingo en la vía al corregimiento de El Rosario- Cajibio en el centro del Cauca, pidieron a la Fiscalía y al Ejercito investigar a un grupo de personas que se identificaron como integrantes de la Red de Cooperantes en la zona.

Estas personas retuvieron a los hermanos Jeison e Iván en un retén establecido en un sitio conocido como la “Y”, y sin que hubiera un motivo los bajaron del vehículo, les quitaron sus documentos y se los llevaron a una cancha de Fútbol, donde después de separarlos, se escucharon unos disparos. La denuncia hecha por los familiares de la víctima fue elevada a la Fiscalía con el fin que se aclare la situación por cuanto muy cerca estaba el ejercito que acudió minutos después de producirse el hecho.

El hermano de Lugo, narró que pese a que llegaron militares al lugar no ayudaron a su hermano que aún estaba vivo trasladándolo a un hospital hasta que falleció cuando el resto de su familia llegó para atender el caso. El comandante de la Brigada 29, general Jorge Herrera, aseguró que el Ejército Nacional no tiene ninguna red de cooperantes y que no adelantan operaciones con personas de civil. Agregó que en ese municipio hay presencia de un grupo armado organizado residual autodenominado frente Jaime Martínez de las Farc, que amenaza a la población civil dedicada a la producción de hoja de coca. La familia del occiso, puso en manos de la fiscalía el caso y denunció que quienes retuvieron a los hermanos Lugo Cometa, tenían radio de comunicaciones y nunca explicaron el motivo de la retención.