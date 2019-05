Alcaldes del bajo Cauca no quieren estar en sus municipios

Cinco alcaldes del departamento de Antioquia estarían despachando desde municipios diferentes a los que fueron elegidos, supuestamente por el alto riesgo que corren sus vidas y por decisiones personales, denunció el gobernador Luis Pérez Gutiérrez.

Al cuestionar este hecho, el mandatario seccional les encomendó el inmediato retorno a sus territorios a poner orden en esas comunidades y acompañar a la ciudadanía en todos los momentos.

“Hay algunos alcaldes que tomaron la decisión de despachar por fuera del municipio; eso no lo pueden hacer, se necesita un permiso del gobernador y obviamente estudios que justifiquen estas actividades. Cuando un alcalde no está en el municipio se crea un caos. Si los alcaldes no están se vuelve cada vez más difícil resolver los problemas de salud, económicos, de orden público, educación, entre otros”, dijo el Gobernador.

Un caso puntual que será estudiado es el de la alcaldesa encargada de El Bagre, María Yolima Madrigal, quien, al parecer, trasladó por fuera de esa localidad su sede de trabajo y según los habitantes de la zona nunca está presente cuando sucede un hecho relevante.

“Los alcaldes no pueden cambiar de sede porque su sede es el municipio, y allá es donde tienen que estar trabajando. Si tienen dificultades eso lo tienen que traer a la Secretaría de Gobierno de Antioquia, y hacerse un estudio completo para que justifiquen la ausencia de sus puestos”, añadió el mandatario departamental.

Precisamente, sobre los problemas en El Bagre por la suspensión del servicio de salud, el gobernador Pérez Gutiérrez garantizó que ya adoptaron acciones para garantizar que la población sea atendida.