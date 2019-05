Líder comunal denuncia amenazas en el barrio Chile de Cartagena

Ante la Fiscalía General de la Nación fue instaurada una denuncia por parte del líder comunal, Pedro Maza, por las intimidaciones que en más de una ocasión han realizado dos personas habitantes del barrio Chile, quienes lo señalan de ser colaborador de las autoridades.

De acuerdo a lo expresado a Caracol Radio, una pareja de vecinos que estarían cometiendo presuntamente actos ilícito, se han sentido perseguidos y expresaron en tono amenazante que sus informaciones han sido tomadas por la Policía para efectuar procedimientos.

"Yo me encontraba en la biblioteca que coordino y en medio de mi labor aparecieron estas personas señalándome y diciendo que este sector era de ellos, que yo sobraba en el barrio; en diciembre también fueron hasta mi casa. Por eso llamo la atención y pongo mi seguridad en sus manos, yo no tengo problemas con nadie, la comunidad me conoce por mi labor positiva en el barrio", manifestó el Presidente de la JAC en Chile.

Mientras conocíamos el caso, integrantes de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cartagena se encontraban atendiendo el requerimiento. Luego del incidente se estudia la posibilidad de asignar protección al líder amenazado.