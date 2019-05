Desaparecida Leidy Asprilla, jugadora de la selección femenina de fútbol

Se cumplen 24 horas desde que Leidy Jhoanna Asprilla, jugadora de la Selección femenina de fútbol saliera desde su casa en el municipio de El Cerrito Valle hacia el corregimiento de Palmaseca a donde nunca llegó.

Según su familiar, Amparo Asprilla, la joven deportista salió el pasado domingo alrededor de las 08:30 de la mañana hacia la casa de una amiga, quien se comunicó a las 10 de mañana expresando que Leidy no había llegado.

“Desde que la amiga nos llamó a contarnos no sabemos nada más, celular suena apagado y no se ha comunicado, creemos que la tienen retenida y si es así pedimos el favor que la liberen, no tenemos dinero”, expresó preocupada Amparo Asprilla.

La jugadora salió en su motocicleta AKT de color blanco de placas AXH -LLF.

Leidy Jhoanna Asprilla, es volante de la selección femenina del Orsomarso y recientemente se recupera de una lesión por la cual le fue operada una rodilla.

Noticia en desarrollo....