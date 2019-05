Alcaldes preocupados por aumento de censo electoral por Venezolanos

Faltando pocos meses para la contienda electoral en donde se van a escoger los nuevos alcaldes y gobernadores de todo el país, los actuales mandatarios alertado sobre un fenómeno que puede generar inconvenientes en el mes de octubre del presente año.

Se trata del aumento del censo electoral por los extranjeros que han llegado a Colombia y han logrado obtener la nacionalidad legalmente al tener padres colombianos.

Pepe Ruiz Paredes alcalde del municipio de Villa del Rosario, le dijo a Caracol Radio que se mantiene una alerta al ser el principal municipio en donde se tiene esta situación.

“En el municipio todos estos venezolanos que han adquirido la nacionalidad, por eso le hemos hecho una solicitud a la registraduría nacional para que no se les permitieran que quedarán en el censo electoral, pero estamos esperando una respuesta porque esto es preocupante para este censo, lamentablemente no hemos tenido por ahora una respuesta y estamos esperando, ojalá que se tome una medida con respecto a esto porque estarían eligiendo los alcaldes en el área fronteriza gente que no tiene nada que ver con la región” afirmó el mandatario.

Indicó el mandatario que esta situación no sólo se presenta en la zona de frontera sino en otras regiones de todo el país y por esto se debe tomar medidas al respecto.