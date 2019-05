El bajo Cauca sería el más afectado si regresan falsos positivos: Analistas

Analistas del conflicto y asesores de paz catalogaron como graves las revelaciones hechas por el periódico The New York Times sobre el regreso de una política de falsos positivos en el país y aseguran que en caso de ser cierto, en Antioquia la sub región del bajo Cauca sería una de las más vulnerables a estas acciones extrajudiciales.

Jaime Fajardo Landaeta, ex asesor de paz departamental, consideró que en este caso debe intervenir la comunidad internacional pues, según dice, el Ejército nunca va a confirmar el regreso de esta cuestionada política.

“Esto es grave porque así empezaron los falsos positivos en el gobierno de Álvaro Uribe, eso de pedir resultados a las Fuerzas Armadas a toda costa debe ser parado de inmediato, debe intervenir la comunidad internacional porque aquí no hay posibilidad de reconocimiento del caso y por el contrario se tratará de ocultar a como dé lugar”, dijo el analista.

Añadió Fajardo Landaeta que el homicidio del exguerrillero Dimar Torres, al parecer a manos de soldados del Ejército, es la clara muestra de que volvieron estas temidas acciones y mencionó las sub regiones de Antioquia en las que se concentrarían estas actuaciones violadoras de los Derechos Humanos.

“El bajo Cauca es un centro de operaciones de todos los grupos incluidos aquellos de la institucionalidad desde donde amedrentan a los líderes sociales, algunos casos suceden en el norte de Antioquia e inclusive en el Valle de Aburrá ya han habido hostigamientos de ese tipo, esto es un problema grave con las fuerzas militares, son acciones concretas a las que se debe prestar atención”, concluyó el analista.