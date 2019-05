Activistas recorrieron Medellín con la cura contra la homofobia

En el Metro de Medellín, parques públicos, universidades y centros comerciales, un grupo de ciudadanos emprendió una campaña denominada #CuraLaHomofobia.

En la jornada, enmarcada en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, buscó mostrar el panorama de derechos humanos de la población LGBTIQ en la ciudad.

“Medellín es la ciudad de Colombia con mayores atentados frente a esta población, tanto violencia homicida como ataques no letales. La homosexualidad no es la enfermedad, la enfermedad es la homofobia, y su cura es la educación #CuraLaHomofobia” es uno de los manifiestos de que promovieron durante este viernes.

“Con la acción lo que queríamos mostrar es la homosexualidad nunca fue una enfermedad, pero la homofobia sí lo es y queríamos salir a la calle a compartir la cura contra la homofobia” expresó David Pérez, activista y coordinador de convivencia y seguridad de la plataforma ciudadana El Derecho a No Obedecer.

La acción surgió desde los colectivos New Queers on the Block, Mesa Diversa la 16, Red Popular Trans y el Voluntariado Diverso, junto al acompañamiento de El Derecho a No Obedecer.

El panorama de la población LGBTIQ en Medellín

Marco Jaramillo, emprendedor y activista comprometido con la igualdad, analizó la manera como se viene abordando el tema en la capital antioqueña.

“Primero se hace prioritario comprender que la homofobia no es más que odio infundado por la ignorancia y el miedo a lo que no va con lo que una sociedad machista ha instaurado en nuestra cultura, así que es entendible que una de las ciudades más conservadoras del país tenga unos procesos más complejos para lograr transformar imaginarios”

¿Qué se hace necesario frente a esto?

“Instaurar espacios de participación y visibilización entre las personas que habitamos todo el municipio y el Valle de Aburrá para socializar nuestras diferencias, generando mayor apertura y conocimiento, si entendemos que somos diversos en toda nuestra existencia, entendemos que nuestra orientación sexual e identidad de género nos enriquece y acerca, no nos aleja”.