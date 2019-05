Portón del Norte, una oportunidad de invertir en sus sueños

Portón del Norte es un atrayente proyecto de unidad cerrada ubicado en el sector de Copacabana, en una zona de gran desarrollo, limitando con Bello y cercano a la estación Niquia, que fácilmente lo conectará con Medellín.

El proyecto consta de dos torres de apartamentos de 22 niveles, 8 apartamentos por piso de 46 m2, 61 m2, 68 m2 y 70 m2, dos ascensores por torre, parqueaderos privados para carros y motos, así como también para los visitantes.

También podrá disfrutar de agradables espacios como salones sociales, cancha en grama sintética, bio-gimnasio, piscina para adultos y niños, juegos infantiles, BBQ, zona de mascotas y portería.

Se ofrece la facilidad de pago de tan solo un 30% de cuota inicial, será cancelada de la siguiente forma: Separación de $2.000.000 + cuotas mensuales iguales. El 70% restante con crédito hipotecario o con recursos propios, se estima que la entrega de los apartamentos completamente terminados seria para el Primer Semestre del 2020.

Si usted se encuentra interesado en el proyecto no dude en comunicarse al número telefónico 4825782 o diríjase a la dirección Carrera 84 A # 39 – 43 en el horario de atención de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. o sábados y domingos entre la 10:00 a.m. y 5:00 p.m.