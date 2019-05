Cuerpo de niña que desertó del Epl y fue asesinada será llevado a Venezuela

Hasta el municipio de Ocaña llegaron los familiares de la menor de 14 años reclutada por el Epl, quien luego fue asesinada en el corregimiento de Capitanlargo zona rural del municipio de Ábrego.

En las instalaciones de Medicina Legal de Ocaña, hizo presencia el abuelo de la menor para identificarla y reclamar el cadáver, ahora la familia busca la manera de trasladar el cuerpo nuevamente hacia territorio venezolano.

Arnobis Sierra, abuelo de la menor aseguró "me dijeron que una nieta mía la habían asesinado aquí, por eso me vine para acá; confirmamos que sí es ella la que está ahí y estamos haciendo las gestiones a ver si la llevamos para Venezuela"

"A finales de enero fue que a ella se la trajeron para acá y hasta ahora tres o cuatro meses, fue lo que ella estuvo en el grupo; prácticamente ella y sus hermanos están huérfanos el papá es inválido y su madre falleció".

"Nosotros no sabemos cómo sucedieron las cosas, no puedo decir nada porque usted sabe que no podemos comentar nada de eso". Señaló

Defensores de Derechos Humanos en la frontera colombo-venezolana han advertido sobre el reclutamiento de niños y jóvenes venezolanos por parte de los grupos armados ilegales que operan en la región del Catatumbo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este asesinato, la policía en Norte de Santander maneja como hipótesis la responsabilidad de alias "Cristian" cabecilla del Epl en el asesinato de la menor.