Absuelta exsecretaria de hacienda de Barichara por proyecto de vivienda

La exsecretaria de hacienda, Ana María Aparicio, fue retirada de su cargo en noviembre del 2018 debido a que mientras ejercía como alcaldesa encargada de Barichara firmó unas escrituras para la entrega de varios predios de la urbanización de interés social La Primavera, proyecto del cual ella se vería beneficiada con uno de los lotes.

Por lo anterior, la Procuraduría provincial decidió retirarla del cargo e inhabilitarla por 10 años en cargos públicos.

Sin embargo, el abogado defensor de Ana María Aparicio, logró por medio de una solicitud de conciliación absolverla de los supuestos conflictos de intereses de los que se le acusaba.

“Hubiera yo o no firmado esa escritura, a mí el municipio me tenía que resolver por el lote que yo ya había adquirido en el año 2011, yo tenía un documento de compraventa y una resolución de adjudicación de ese proyecto de vivienda, entonces, el lote ya era mío y tenían que responderme por ese lote, por tal motivo, no hubo un conflicto de intereses”, dijo la ex funcionaria.

Agregó que no hubo un beneficio particular, debido a que el beneficio fue general, es decir, las 226 personas del proyecto La Primaver se vieron favorecidas.

En la próxima semana se espera que en medio de los procesos judiciales, la funcionaria vuelva como secretaria de hacienda y se le quite la inhabilidad por 10 años.