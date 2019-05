Rodolfo Hernández habría chantajeado al alcalde Floridablanca

Una odisea se ha convertido el cobro de siete mil millones de pesos a los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga para el proceso de desmantelamiento del relleno sanitario El Carrasco.

Luego de que se conociera que la Empresa de Aseo, EMAB, alertara a los municipios del no recibo de basuras si no cancelaba el presupuesto para ese proceso, el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, dio a conocer que recibió una llamada del suspendido mandatario Rodolfo Hernández en el que lo chantajeó y ejerció presión insinuándole que las basuras de su municipio no iban a ser recibidas si no consignaba el presupuesto correspondiente.

“Para nadie es un secreto que el ingeniero Rodolfo se refiere en términos despectivos, es respetable, esta vez, las palabras que utilizó fueron “ustedes saben cómo soy yo, si no giran la plata, entonces miren a ver qué van a hacer con sus basuras, y otro términos que por respeto no los diré”, dijo Mantilla.

Para el burgomaestre, este tipo de actitudes fue una especie de chantaje y del cual no está de acuerdo, debido a que la Emab ha cobrado un dinero que no les corresponde como administración.

"La Emab debe darse cuenta que somos clientes, no somos dueños, en teoría nosotros no deberíamos legalmente asumir los costos de esas obras porque el Carrasco ha tenido utilidades y esas utilidades son las que deberían re invertirse", puntualizó .

Finalmente realizó una petición y llamado de atención , dijo que " no se puede permitir amenazas entre funcionarios públicos, puedo tener 25 años de edad pero me queda difícil a enseñarle a comportarse a otros funcionarios de cuáles son los mínimos de la diplomacia".