Nuevamente denuncian presunta persecución laboral en el San Jorge

Desde el sindicato Asfucor están consternados con la decisión de no renovarles el contrato de trabajo a cerca de 20 personas que, hasta ayer, laboraban en el Hospital Universitario San Jorge. Las razones estarían relacionadas, según ellos, a la protesta pacífica que iniciaron los trabajadores para exigir el pago de sus salarios y rechazar las presuntas irregularidades que se presentan dentro del Hospital.

Humberto Murcia, presidente de la asociación sindical, denunció en los micrófonos de Caracol Radio que esta es una presunta persecución por parte de la gerencia del centro médico quien, al parecer, habría ordenado a la empresa temporal no renovar los contratos de estas personas.

"Ella mandó una carta diciendo que esos trabajadores se había ausentado del puesto de trabajo y enumera a todas las personas, con esa carta empezaron todas las represalias contra los trabajadores, debido a la marcha que realizamos y la asamblea por el no pago del salario de los trabajadores de las empresas temporales, el hospital optó por no renovarles contrato aproximadamente a 20 personas y lastimosamente lo que escuchamos en los pasillos es que todas las personas que participamos de la marcha se les cancelará el contrato, por el hecho de reclamar su salario que necesitan para el sustento de sus familias", denunció el presidente del sindicato de trabajadores Asfucor.

Por su parte, la gerente del Hospital Universitario San Jorge, Luisa María Hincapié, aseguró que no se trata de una persecución laboral sino de un plan de austeridad al que se acogió el centro médico para superar la crisis financiera que ha generado la alta cartera de las EPS.

"El hospital en este momento tiene un plan de austeridad que está llevando a cabo por el no pago de las EPS por valor de 116.000 millones de pesos y decidimos tomar algunas decisiones y siguiendo con ese plan de austeridad, ingresó una nueva empresa de empleos temporales y no estamos incumpliendo ninguna norma relacionada con la vinculación laboral de las personas con los contratos que acaba de terminar. Efectivamente existe una carta que no está direccionamiento como lo manifiestan, simplemente se solicita información sobre el ausentismo que afectó seriamente la operación del hospital, se busca indagar que pasó el día que los funcionarios no llegaron a trabajar a sus puestos", respondió la gerente del San Jorge.

Sin embargo, el presidente del sindicato manifestó que no se trata de una acción relacionada con austeridad porque, según él, en las últimas horas, el Hospital firmó un contrato por más dinero que el que se venía pagando para una nómina inferior que laboraba en el centro médico.

Además, indicó que las otras personas que salieron a marchar y se declararon en 'Asamblea Permanente' temen a ser despedidas por levantar su voz de protesta.