Alcalde propone enviar a cabecillas criminales a prisión en altamar

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le solicitó al presidente Iván Duque diseñar estrategias y acciones para aislar completamente a los cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá que ya están condenados y privados de la libertad en diferentes cárceles del país.

Según el mandatario local, estos delincuentes son los responsables de los recientes homicidios en Medellín, pues a pesar de estar privados de la libertad siguen dando órdenes y aún controlan las actividades ilegales de combos y padillas.

Con este panorama, el acalde pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas radicales y propuso enviar a estos cabecillas en un buque a altamar, donde estarán aislados, para impedir que sigan dando órdenes a sus subalternos en las bandas criminales y otros combos de delincuentes.

“Desde las cárceles están mandando órdenes los que ya fueron capturado y condenados. Son grandes cabecillas de grupos criminales y eso no puede seguir pasando y por eso cada vez que un criminal abre la boca desde una de las cárcel aparecen muertos en las calles de Medellín y el área metropolitana”, sentenció el alcalde Gutiérrez Zuluaga.

Argumentó también que solo ordenando el aislamiento total en las cárceles habrá oportunidad de retomar y controlar el orden público en las ciudades.

“Para que eso no siga ocurriendo, le hemos pedido al Presidente (Iván Duque) aislamiento total de esos jefes de estructuras criminales, ojalá extradición y por qué no, que se los lleven para un buque en altamar, donde queden totalmente aislados para que no puedan seguir dando esas órdenes”, insistió el alcalde.