En Caldas se mantiene control especial para evitar propagación del Dengue

El director de la Territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont Galavis, afirmó que hasta el momento todo va muy bien en materia de infectados por Dengue, ya que se han presentado 13 casos confirmados en el municipio de La Dorada, aunque ninguno de ellos ha revestido gravedad.

Sin embargo mostró su preocupación por la alerta epidemiológica que ha hecho el Ministerio de Salud a nivel nacional, ya que en todo el país se ha incrementado el número de personas contagiadas.

“ En Caldas tenemos estos índices controlados pero eso no quiere decir que no nos va a llegar esta enfermedad o que no tengamos que estar atentos. Es por ello que hemos realizado reuniones con todos los alcaldes de los municipios endémicos de Dengue para que implementen acciones de carácter social y comunitario, que lleven a concientizar a la comunidad sobre la acumulación de objetos inservibles donde se pueda estancar agua, así como a lavar adecuadamente los tanques en los que se almacena el líquido.”

Señaló que el objetivo es blindar el departamento para que no vaya a ser golpeado de manera fuerte por esta epidemia que ha causado ya 17 muertes en Colombia, y que podría afectar a 180.000 personas en el país según los cálculos hechos por el Ministerio de Salud.

