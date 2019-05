Informales piden ampliación del cronograma laboral

Tras varios días de discusión entre los comerciantes informales y la alcaldía de Cúcuta, se estableció, que sólo podrán laborar en las calles los días lunes, miércoles y viernes; sin embargo, estos vendedores ubicado sobre la avenida quinta y sexta han resaltado que trabajar de esta forma no les permitirá cumplir con las demandas y necesidades a las cuales están expuestos.

"Estamos con un sinsabor. Porque la verdad es que quién nos va a garantizar a nosotros los días que no trabajemos, el diario vivir, el pago del arriendo, servicios públicos. Porque no le van a decir a uno qué le van a hacer descuentos por no trabajar algunos días. A nosotros día a día nos toca luchar", Víctor Ramírez, representante de Simbanor.

Exigen ser escuchados por parte de la Administración municipal.

"Le enviamos un mensaje a la doctora Sandra Roa, subsecretaría de gobierno, para que nos visibilice. Entienda nuestras necesidades, escuché nuestras suplicas y vea las necesidades de muchos que somos de estratos bajos", detalló.

Resaltaron además que la propuesta de ser trasladados hacia algunos centros comerciales no lo aprueban, ya que deberán competir contra otros establecimientos comerciales, y en muchos casos, no cuentan con recursos para poder costear la mercancía que pueda competir en estos lugares de venta.