Atentan contra líder comunal en Cúcuta

Desconocidos atentaron contra Julio Peñaloza Delgado edil de la comuna número ocho de Cúcuta, lanzándole un artefacto explosivo cuando salía de su vivienda ubicada en el barrio Ballester al norte de la ciudad.

Este líder comunal recibió anteriormente varias amenazas que había puesto en conocimiento de las autoridades, sin embargo no se le ha asignado ningún esquema de protección.

Julio Peñaloza Delgado le dijo a Caracol Radio que la afinidad política que tiene y su actividad con las comunidades serían los motivos para cometer este hecho violento.

“Yo iba saliendo para el trabajo cuando dos personas en moto me gritaron varias cosas, después me lanzaron ese explosivo pero afortunadamente logre resguardarme, yo soy del partido Centro Democrático y ya me han amenazado siete veces, me han gritado paramilitar y otra clase de cosas que no puedo decir” dijo el comunal.

Después del atentado el líder comunal dio a conocer a las autoridades este hecho y la Policía Metropolitana de Cúcuta se encuentra adelantando las labores investigativas para dar con el paradero de los agresores.

Los líderes de este partido político rechazaron este acto violento e hicieron el llamado para esclarecerlo.