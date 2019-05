Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, viernes 17 de mayo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En agosto se pone en funcionamiento la obra paso nacional en Montenegro, según el Invías

Fue el anuncio hecho por el director del Instituto Nacional de Vías Juan Esteban Duque, quien destacó que a la obra que presenta un atraso de un año, se le puso el acelerador para poderla tener lista en el octavo mes de este año, pues el actual gobierno la recibió en un 40% y ahora está en el 90%.

Así mismo dijo que ya se adjudicaron los 25.000 millones de pesos que faltaban para terminar las obras de la doble calzada Armenia- glorieta del club Campestre, que se espera esté lista en noviembre de este año.

A partir del lunes 20 de mayo empezará a operar el nuevo esquema de recolección de basuras en Armenia, donde el servicio se cumplirá en un 86% en el día para los más de 100mil usuarios.

El gerente encargado de Empresas Públicas de Armenia Jorge Iván Rengifo explicó que las frecuencias van a seguir siendo las mismas, es decir, los días en los que normalmente pasa el vehículo recolector, no van a variar… lo único es que este servicio se va a seguir prestando en el día, en los barrios de la ciudad, menos en algunas partes del centro, por ser zona comercial.

A 32millones de dólares ascienden las ganancias por exportación de aguacate Hass en lo que va del 2019 en Colombia, un incremento del 45%.

El boom del oro verde como es llamado el aguacate Hass toma cada vez más fuerza en el país en especial por el aumento de la exportación del producto, así lo destacó Jorge Enrique Restrepo director ejecutivo de la corporación de productores y exportadores de aguacate Hass de Colombia, Corpohass

El director de Corpohass señaló que debido a las exigencias del mercado internacional sobre las prácticas amigables con el medio ambiente, la producción de aguacate Hass se realiza cumpliendo la normativa ambiental.

Ante la falta de oportunidades, una joven quindiana se convirtió en la principal distribuidora de café especial en multinacionales como google y Facebook en Estados Unidos.

Estamos hablando de la quindiana María José Palacio directora general de la compañía Progeny Coffee Famers, que funciona en el Silicón Valley, en el norte de California (Estados Unidos) donde resalta el trabajo de los caficultores colombianos

El Invías se comprometió a tomar las medidas pertinentes en el puente Helicoidal en Calarcá, antes de la temporada vacacional de mitad de año…

Precisamente el director del Instituto Nacional de Vías Juan Esteban Gil dijo que atendiendo las recomendaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se va a actuar durante todo este tiempo hasta el mes de julio, en la implementación de elementos tecnológicos, instalación de reductores de velocidad, se va a aumentar la presencia de autoridades viales y se van a fijar sanciones, para quienes excedan la velocidad o cometan alguna imprudencia, pues son estos los factores que han influido en los más de 16 accidentes que van registrados en esa infraestructura.

El funcionario señaló que, si existe compromiso para hacerle frente al problema, sin embargo, se requiere conciencia por parte de los conductores atendiendo las recomendaciones

El Invías anunció que un tramo del proyecto vial túnel de La Línea tendrá que demolerse, por fallas. Se trata de 180 metros del revestimiento del túnel ubicados en cuatro tramos del sector conocido como La Soledad, que estaban en observación por registrar grietas en el pavimento, que tendrán que cambiarse.

Según el director del Invías Juan Esteban Gil, estas obras no representa ni siquiera el 1% de la longitud total del proyecto, además y según el funcionario, esto no va a representar más demoras ni sobrecostos en el proyecto… lo que sí, es que las obras en cuestión son responsabilidad del anterior contratista.

El funcionario además destacó que por primera vez en la historia del proyecto que busca cruzar la cordillera central, tiene un avance superior al cronograma, pues debería ir en el 94% y en la actualidad supera el 95%.

En el municipio de Pijao Quindío, una mujer murió debido a la gravedad de las lesiones provocadas por un ataque de abejas.

El hecho se presentó en la hacienda Riobamba de la vereda Barragán de esta localidad cuando la señora Kelly Giovanna Urrea Caraballo de 27 años de edad estaba realizando labores en un cultivo de naranjas y fue atacada por las abejas, a pesar de que llegó con vida a un centro asistencial, falleció debido a la cantidad de picaduras que colapsaron el sistema nervioso.

Dos viviendas consumidas por las llamas dejaron como saldo incendio que se presentó en las últimas horas en el barrio Santa Helena en el municipio de Montenegro, aunque hubo pérdida total de los enseres, no se presentaron lesionados, la alcaldía de esa localidad entregó a ayudas a las 4 personas que resultaron damnificadas pues lo perdieron todo.

Los meses de febrero y abril fueron los que presentaron mayores precipitaciones de lluvias en el Quindío según el boletín hidrometeologico de la CRQ, donde las estaciones ubicadas en Salento y Génova reportaron precipitaciones superiores a las históricamente registradas.

El presidente de la república Iván Duque visitó ayer la empresa Printex ubicada en la zona franca en el municipio de La Tebaida, el mandatario en visita privada solo atendió y escucho a los directivos y trabajadores de esta empresa durante cerca de una hora, luego se trasladó a la ciudad de Pereira.

La policía ambiental del Quindío, logró la liberación de cuatro aves silvestres que voluntariamente entregaron ciudadanos al sur de Armenia, se trata de un turpial y tres sinsonte que fueron entregadas a la CRQ que luego de revisar su condición las liberará en su hábitat natural.

1000 ex combatientes de grupos de guerrilla en el eje cafetero han parte del proceso de reincorporación en Caldas, Risaralda y Quindío, donde cambiaron los fusiles y la selva por trabajar, estudiar y sacar sus familias adelante

Es el caso de Viviana Ramirez que durante 8 años integró un grupo de guerrilla y hoy gracias a la agencia para la reincorporación tiene su proyecto productivo con el que busca sacar adelante a su hijo.

Dignidad Cafetera sostiene que el fondo de estabilización anunciado por el gobierno está sin fondos, pues no hay rubros asignados…

Lo dijo el fiscal del gremio Carlos Arturo López, quien señaló que de nada sirve que se anuncien promesas sin ningún sustento, como ocurre con el fondo de estabilización, del que se habla desde hace mucho tiempo y del que se sigue hablando, pero no se establece en firme, lo que aumenta la desconfianza de los campesinos y el malestar por no ver eco en el gobierno nacional.

En noticias políticas, el partido Liberal firmó la resolución donde entrega el aval a Roberto Jairo Jaramillo como candidato de esa colectividad a la gobernación del Quindío, lo que deja por fuera de la contienda electoral al diputado Jorge Ricardo Parra que también estaba solicitando el aval

En las últimas horas, el ex secretario de presidencia del ex presidente Álvaro Uribe, Bernardo Moreno lideró una reunión del Centro Democrático donde escuchó las propuestas de pre candidatos a la alcaldía de Armenia entre ellos el ex representante Antonio Restrepo y el actual rector de la EAM Francisco Jairo Ramírez Concha

Hoy es el día mundial del reciclaje en el Quindío se realizaran varias actividades con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de Reciclar, reducir y reutilizar, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

Un millón de euros aportará la Unión Europea para desarrollar el proyecto Sus- Ter en Caldas, Risaralda y Quindío con el que se buscará potencializar la protección de la declaratoria del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad.

En deportes, a las 7 y 30 de la noche en el coliseo del Café de Armenia con entrada gratuita, el club Cafeteros del Quindío se juega su paso a las semifinales de la copa sema profesional de baloncesto cuando enfrente a Club deportivo Raptor Caney.

En deportes, Caciques del Quindío se jugará mañana sábado 18 de mayo a las 8 de la noche en el coliseo del sur de Calarcá su pase a la final de la copa de las américas de fútbol de salón cuando enfrente a Cementista de Argentina en la semifinal del torneo.