Una menor de edad fue encontrada sin vida y desmembrada en el Cauca /

Se trata de una menor de once años que fue reportada este martes como desaparecida en un barrio del municipio de Santander de Quilichao, al norte del Cauca.

Las autoridades de policía están investigando si el hecho pudo haber sido ejecutado por delincuentes que al parecer venían extorsionando a la familia de esta niña. La policía y el CTI están trabajando sobre esa hipótesis ya que al parecer los padres no habrían accedido al pago de algunas exigencias extorsivas. El cuerpo de la menor fue encontrado en dos costales que fueron dejados frente a su vivienda en el barrio Asomasol, de la citada localidad. En desarrollo de las investigaciones la policía ha indagado a algunos sospechosos y espera dar con el paradero de los responsables del atroz crimen en las próximas horas. La pequeña Emely Suleiny Rivera Barrero desapareció cerca de las 2:30 de la tarde del martes, cuando fue vista en inmediaciones de un punto ubicado entre los barrios Altos de San Luis y Morales Duque de esta localidad. Este es el segundo caso de violencia contra una menor de edad que se presenta esta semana en el Cauca, después del asesinato de Juliana Morales Velasco, de 15 años de edad, asesinada en el municipio de Silvia.

La Defensoría de Familia del Centro Zonal Norte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Personería Municipal, la Secretaría de Salud y el CTI de la Fiscalía, estuvieron presentes en la diligencia del levantamiento del cadáver de la niña Emely Suleima Rivera Barrero, de 11 años de edad, y anunció el acompañamiento legal y psicosocialmente a la madre de la menor. Por su parte el Director Regional del ICBF, James Ney Ruiz Gómez, expresó su consternación y dolor frente a la atrocidad del crimen, que en una semana se suma al abuso y asesinato de una niña de la etnia Misak en el resguardo de Guambía, Silvia.

El Director del Instituto hizo un llamado a los padres de familia y cuidadores de los niños y niñas en el departamento del Cauca, para que en todo momento estén pendientes de sus pequeños y conjuntamente con la comunidad, les garanticen seguridad permanente y entornos protectores de su vida e integridad.