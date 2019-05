Militares venezolanos que desertaron fueron desalojados de hotel en Cúcuta

Más de 30 militares, policías e integrantes de la Guardia Nacional en Venezuela que desertaron del actual gobierno que se tiene en el vecino país, fueron desalojados de un hotel en el centro de Cúcuta ante la falta de pago que mantienen los representantes del presidente interino Juan Guaido.

La deuda que asciende a más de 30 millones de pesos afecto a estos ex uniformados con sus núcleos familiares los cuales tuvieron que salir con sus maletas a la calle, esperando que se cumpla con la obligación adquirida para que estas personas permanecieran en la ciudad.

El sargento Efrein Fernández uno de los militares que llegaron a Cúcuta el 23 de febrero después del intento del ingreso de la ayuda humanitaria por parte de la oposición, le dijo a Caracol Radio que la falta de pago les ha generado problemas y que esperan que puedan superarse los inconvenientes.

“Nosotros nos vinimos y ya es la quinta vez que nos sacan así, no entendemos para que nos invitaron a desertar si iba a pasar esto, nosotros estamos en este hospedaje con el compromiso de la cancillería de Venezuela que está a cargo de Juan Guaido, pero creemos que él no sabe en realidad lo que está pasando, no sabemos qué va a pasar ahora porque nos tocara estar en la calle” dijo el militar.

Victoria Sarmiento una de las esposas de estos ex uniformados, le expreso a Caracol Radio su inconformismo afirmando que “no es justo que nos hagan eso y que estemos pasando por esta situación, no sabemos que vamos a hacer ahora y más que estamos con nuestro hijos, también estamos esperando que va a pasar por que el gobierno colombiano está entregando un plan que estamos analizando todos, sin embargo es muy poco dinero el que nos entregan para haber abandonado nuestras vidas en Venezuela”.

Los militares y sus familias fueron conducidos a otro hospedaje provisionalmente para conocer si se acogen al programa del gobierno colombiano.