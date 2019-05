IDER y FICCI llevan "Cine en los Barrios" de Cartagena

El séptimo arte llegó al barrio La Candelaria y Pasacaballos, a manos del Festival de Cine de Cartagena (FICCI) en convenio con la Alcaldía de Cartagena y el IDER, para llenar de alegría a los niños de esas comunidades.



Esta gran iniciativa llamada "Cine a la Plaza", después de 20 años trascendió a los barrios de la ciudad, y fue apoyada por la directora del IDER, Lía Sará; la coordinadora de Cine en los Barrios, Angela Bueno, el direcror de Fomento deportivo y recreativo del IDER, Luis Alfonso Jiménez, el presidente de la Junta de Acción Comunal de La Candelaria, Mario Peñaranda, el gestor cultural de Pasacaballos, Jair Pacheco, y el equipo de producción del FICCI.



“El IDER es deporte y Recreación para nuestros niños. Por eso nos sentimos maravillados al poder ser parte de esta gran propuesta por la inclusión de las comunidades. Esperamos seguir creando estos espacios donde los niños se alejen de los factores de riesgo que atacan a la sociedad”, expresó el director de Fomento deportivo y recreativo del IDER, Luis Alfonso Jiménez.



En medio de la actividad, los niños y niñas demostraron su alegría, al ser protagonistas de esta primera proyección de cine, con las películas "COCO", y "BALLERINA", ya que ésta propuesta, inició en la Plaza de Los Coches, y su fin era fomentar espacios de recreación familiar, evitando así, el aumento del turismo sexual en el centro histórico de la ciudad.



Valery Mendivil, beneficiada del convenio, expresó: " Me siento muy contenta y orgullosa por mi barrio, porque nunca había ido a un cine y ahora vinieron a ponerlo aquí. Ahora todos mi amigos en vez de estar en la calle, están viendo la película conmigo".



Al iniciar las películas, los niños estuvieron muy juiciosos, pues ellos disfrutaron de crispetas y jugos entregados por los profesores del IDER, que los hicieron sentir en una verdadera sala de cine. El barrio, La Candelaria fue el primer visitado, de una gira de proyecciones que se harán en barrios vulnerables de la ciudad, la segunda se realizó en el Estadio del corregimiento de Pasacaballos, donde se sobrepasaron las expectativas de asistencia.



"La Alcaldía está muy interesada en impactar muchas comunidades de Cartagena. Realmente es una iniciativa muy importante para el goce y disfrute de los niños, y sobretodo, de darle un buen uso a los escenarios que nos brinda el Distrito. Lo que queremos como convenio es unir las comunidades, incluirlos a todos para hacer que los niños, se diviertan y tengan espacios de calidad". Indicó Angela Bueno, Coordinadora de Cine en los Barrios.



A pesar de las amenazas de lluvia, se siguió adelante con las proyecciones, pues cada secretaria del Distrito, estará apoyando a los Barrios que siguen en la programación del FICCI móvil, reactivando las comunidades.



El gestor cultural de Pasacaballos, Jair Pacheco expresó que, "hacían tres años, que el cine no llegaba a la comunidad y, me siento orgulloso de poder ver a los niños, nuevamente felices por esta oportunidad. Hemos venido trabajando fuerte, por combatir la delincuencia con mucha cultura, y hoy puedo decir, que vamos por buen camino".