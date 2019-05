Incremento en tarifas de aseo en algunos sectores de Suba

Guillermo Cerezo, Gerente General Área Limpia, empresa encargada del servicio de aseo en Suba, reconoció en Caracol Radio, que el incremento se debe al costo de la comercialización en los estratos 4, 5 y 6.

"La estructura tarifaria se mantiene igual, la tarifa se construye en función de la legislación de la CRA y no tiene modificación. La única variación es el costo de comercialización, pero para los estratos 1,2 y 3, nosotros asumimos ese incremento; por lo que la factura será la mitad de lo que les llegue con Acueducto. para los estratos 3,4, 5 y 6 el incremento será desde $1.000 a $1.600", explicó.

Cerezo advierte que el contrato que se había firmado con el Acueducto fue terminado por una serie de incumplimientos por parte de la empresa pública.

"Previamente por tratar de buscar una solución para finalizar el contrato de mutuo acuerdo, no obstante, no tuvimos respuesta positiva de la Empresa de Acueducto y por eso finalizamos el contrato por incumplimiento porque no alcanzó los estándares de calidad que estamos buscando y nos estaban afectando en la atención de los usuarios", manifestó.

Área Limpia presta el servicio en la localidad de Suba con 1.200.000 habitantes para 415 mil usuarios.