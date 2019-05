[Audio] Así logró Barranquilla ser la primera ciudad naranja de América

¡Barranquilla es más que Carnaval! es la consigna que llevaron investigadoras académicas a la Unión Europea, parlamento que otorgó a 'La Arenosa' el título de Ciudad Naranja, por lo que se convierte en la primera de América en obtener dicha declaración.

En el programa Barranquilla Hoy por Hoy de Caracol Radio, nos acompañaron las académicas Ivonne Molinares, experta en temas sociales y culturales y coordinadora del Work Pakage del Work Pakage 2: Discovering Culture del Proyecto O-City (Funded by ERASMUS + Programme of the European Commission). Así mismo Alexandra Bolaño, directora de Especializaciones de la Uninorte ante el proyecto O-City.

Hablamos con el secretario de Cultura, Juan José Jaramillo, quien señala que "de esta forma estaremos consolidando toda el área creativa y emprendedor de Barranquilla".

Para lograr dichos reconocimientos, toda la plataforma cultural que ofrece Barranquilla podrá ser consultada en la WEB.