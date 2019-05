El Fiscal no tenía más opción que renunciar: Asonal Judicial

La agremiación de empleados judiciales –Asonal Judicial-, aseguró que el único camino que tenía Néstor Humberto Martínez era renunciar a su cargo como Fiscal General de la Nación, luego de la decisión de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich y otorgarle la libertad.

“Creemos que el Fiscal General no tendría otra opción que renunciar, porque la Fiscalía no fue capaz de sustentar ante la JEP, y ante la opinión nacional e internacional, algo que había dicho en su momento que tenía la prueba para extraditar al señor Santrich a los Estados Unidos. Eso lleva a una renuncia irrevocable, porque todo el país estaba a la expectativa que la Fiscalía iba a mostrar las pruebas. No tiene otro camino que dejar la Fiscalía”, afirmó Luis Fernando Otálvaro Calle, director ejecutivo Asonal Judicial en Antioquia.

Consideró que esa decisión debe llevar a un nuevo rumbo en la Fiscalía, y que se conforme una terna para escoger a una persona que no tenga impedimentos judiciales por haber intervenido en algunos procesos judiciales en el país, como ocurrió con Martínez Neira.

“(Hay una) Serie de casos en los que ha tenido que hacerse a un lado… también en el escándalo de Odebrecht… Esperamos que la Corte Suprema de Justicia tenga en cuenta este tipo de renuncias, para que no haga nombramientos que pongan en tela de juicio a la justicia en Colombia”, recomendó el jurista Otálvaro Calle.

Por último, el señor Otálvaro insistió en que la Fiscalía General de la Nación debe ser liderada por alguien sin ningún tipo de falta, que no pueda llevar a que se de desgobierno, que le dé tranquilidad al país y a la justicia.