Por ajuste de cuentas, muere hombre tras una riña en Cartagena

Juan Manuel Orozco Beltrán, un albañil de 33 años que vivía en el barrio El Pozón, fue asesinado con una puñada en el pulmón.

Todo ocurrió cuando el hoy difunto decidió visitar a su madre en el municipio de Clemencia, ahí estuvo departiendo todo el día con varios amigos hasta que llegó la tragedia.

Mientras fue a hacer una diligencia en el sector Casa Grande, Orozco Beltrán inició una discusión con el tío del agresor, lo que generó posteriormente que apareciera en escena el homicida apodado el chiquitín. La causa por la cual se enfrentaron a machete y botella fue una vieja rencilla que tuvo lugar en el sector Bayunquita el pasado 30 de diciembre.

De acuerdo a los hechos, el incidente no había quedado saldado y fue ahí cuando el chiquitín aprovechó un descuido del difunto y le propinó una certera herida en el pulmón.

No obstante el hombre fue llevado al centro de salud de Santa Catalina y lo devolvieron porque supuestamente la herida no comprometía el órgano vital. En la madrugada Juan Manuel falleció en su habitación luego de sentirse corto de respiración. El hombre deja dos hijo y su esposa de nombre Meredith del Carmen Altamar Jinete. Hasta el momento no hay capturados por el particular.