En Cartagena denuncian muerte de niño por presunta negligencia de Medimás

El drama que pasan cientos de usuarios por la grave situación de la EPS Medimás a nivel nacional, también se refleja en la ciudad de Cartagena. Demoras en autorizaciones de procedimientos de alta complejidad y citas médicas, son algunas de las quejas que más se presentan aquí en la capital de Bolívar.

Tal es el caso de Ely Carmen Primera, quien adelanta un proceso legal en contra de esta EPS por el fallecimiento de su hijo de 13 años, quien estaba a la espera de una cirugía de columna.

El menor murió hace varios días tras estar más de un mes debatiéndose entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Blas de Lezo en Cartagena, esperando un traslado al Instituto Roosevelt de la ciudad de Bogotá donde le iban a realizar un procedimiento quirúrgico.

“Mi hijo tenía una neumonía viral producida por una escoliosis severa o deformidad en la columna, que no dejaba que sus pulmones se expandieran bien para hacer la función de respirar. Estaba conectado a un ventilador artificial”, aseguró la madre desesperada.

Sin embargo, debido al término del contrato entre la EPS Medimás y el Instituto Roosevelt, el niño no pudo seguir el tratamiento con los especialistas que le iban a dar curso a la cirugía de columna. “El procedimiento estaba listo para realizar, solo se esperaba la fecha, pero a pesar de las tutelas y desacatos que instauré, la EPS se negó a trasladarlo a Bogotá”.

Ely le pidió al gobierno nacional garantizar que el proceso de traslado de los usuarios hacia otras EPS, no siga perjudicando la atención de los para que los casos como el de su hijo no se vuelvan a repetir. "Hago una voz de alerta porque no quiero que se repitan más hechos relacionados con el paseo de la muerte", puntualizó.

Medimás cuenta con más de 70 mil usuarios en Bolívar. Más del 50% de estos se encuentran en Cartagena y el resto en municipio