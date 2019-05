Familias en Acción realizará nueva ampliación de cobertura en Cartagena

Desde muy temprano el equipo de Familias en Acción junto con Prosperidad Social se reunieron para ultimar detalles y la logística de la preinscripción para la nueva ampliación de cobertura que inicia mañana 14 de mayo hasta el 16 en el coliseo Norton Madrid.



Es importante destacar que esta ampliación de cobertura que no se realizaba desde hace 7 años es únicamente para las personas que se encuentren en la estrategia de Red Unidos.



Los requisitos:.



*Cédula Original *Copia Cédula Ampliada al 150% *Documento de identidad de los menores a ingresar y copia. *Para los cuidadores: Custodia de familia, o Custodia del defensor de familia.



Cabe resaltar que las personas que no aparezcan en la lista no podrán acercarse al Coliseo Northon Madrid en la fechas antes mencionadas.