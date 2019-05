Algunos trabajadores del San Jorge se declararon en Asamblea permanente

Los integrantes de la Asociación Sindical de Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales y Funcionarios de Salud de Risaralda se declararon, hace pocos minutos, en asamblea permanente como rechazo a las irregularidades que, según ellos, son evidentes dentro del Hospital Universitario San Jorge.

"Esto se debe a la situación de los trabajadores, de las empresas temporales dentro de la Institución y a la mala gestión de la doctora Luisa María Hincapié con el Hospital San Jorge. Se han venido contratando empresas temporales sabiendo que todavía deben liquidaciones desde el 2017 y lo que hacen es cambiar de razón social y siguen contratando con esas personas. No les cancelan salarios, ni liquidación, ni dotación a los trabajadores y siguen contratando los mismos", denunció en los micrófonos de Caracol Radio, Humberto Murcia, presidente de Asfucor.

Adicionalmente, aseguró que la administración del San Jorge ha venido mal gastando los recursos que ingresan debido a que hay plantas de contratistas paralelas en la Institución que estarían costando cerca de 1.800 millones de pesos, lo que representaría, según el Sindicato, un detrimento patrimonial dentro del Hospital Universitario.

"La Institución no tiene cómo sobrevivir actualmente debido a la mala gestión que tenemos para prestar el servicio. Dependíamos de Medimás y, en este momento, ya no hay recursos, no hay medicamentos, no hay ropa para los pacientes, no hay absolutamente nada", agregó Murcia.

Por eso algunos camilleros, enfermeros, médicos, terapeutas, auxiliares y administrativos del hospital más importante del departamento se están desplazando a esta hora hasta la Gobernación de Risaralda, donde radicarán una solicitud de cambio de administración. Además, le están pidiendo a la Contraloría, Procuraduría y a la SuperSalud avanzar rápidamente en el proceso de investigación que se está realizando en el San Jorge.

Sin embargo, han anunciado que no dejarán de realizar sus labores y prestarán todos los servicios porque saben que los pacientes no son los responsables de estas inconsistencias administrativas.

Finalmente, están convocando a todos los usuarios a que los apoyen y salgan a las calles a exigir la salida de la gerente Luisa María Hincapié y a reclamar una prestación del servicio de salud con calidad.

Crisis en la prestación de salud:

La crisis en el Hospital Universitario San Jorge se ha ido agudizando con el pasar de los días. Desde los hallazgos presentados por la Superintendencia de Salud, en los que quedaron en evidencia preocupantes irregularidades, el centro médico ha tenido que cerrar algunos servicios que se venían prestando sin la reglamentación necesaria.

Por otro lado, según han indicado desde su gerencia, las altas deudas que tienen las EPS con este centro médico han impedido que se presten los servicios a cabalidad.

Por ejemplo, Medimás tiene una cartera vencida superior a los 26 mil millones de pesos, lo que significa que el 80% del flujo de caja de esta entidad, depende del pago de la polémica EPS.