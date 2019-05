Maestros en paro por servicio de salud; IPS encargada lo ve injustificado

Unos 20 mil maestros en Antioquia, cinco mil de estos en Medellín, cesaron sus actividades durante este lunes como protesta por la mala calidad en la prestación del servicio de salud que en la actualidad está a cargo de la IPS, RedVital.

Argumentan los educadores que no les entregan medicamentos a tiempo y que en la mayoría de los casos las formulas están vencidas.

“Lo que más afecta es la entrega de medicamentos y ese es un tema necesario y vital, no los están entregando y a muchos les toca comprar lo cual agudiza la crisis, no hay oportunidad para nosotros, pedimos que se cumpla el contrato y nos atiendan como tiene que ser”, dice Albeiro Victoria veedor de salud en Antioquia.

Pero además los usuarios de esta IPS dan cuenta de las difíciles condiciones en las que se encuentran la mayoría del tiempo cuando necesitan reclamar sus medicamentos o pedir citas con especialistas.

“Yo le reclamo la medicina a mi hermana y en todo el año me han entregado una sola vez uno solo de los medicamentos, no sé cuáles son los niveles de satisfacción de los que hablan en la IPS, esto es un descaro porque los maestros aportan cantidades muy altas a la salud, casi 500 mil mensuales y encima se tienen que pagar medicina prepagada si quiere tener servicio y se tienen que comprar por aparte los medicamentos, por eso no creo que el paro sea injustificado, los maestros están insatisfechos, todas las formulas mantienen pendientes”, aseguró una de las afectadas.

Frente a este panorama de quejas la IPS RedVital respondió asegurando que no es cierto que estén prestando un mal servicio a la vez que calificaron como injustificado el cese de actividades.

“Es inapropiado el paro de maestros, porque las cifras nos respaldan, tenemos el 82% de aprobación de usuarios en la reciente encueta que hizo la fiduprevisora, ahí se puede ver que los usuarios están contentos con el servicio prestado, tenemos una red integral de 37 sedes exclusivas para los usuarios, tenemos cobertura integral y a disposición de los profesores, sus familias y pensionados, tenemos una torre medica de especialistas para uso exclusivo, no se justifica este paro”, explicó Nicolás Quiceno, vocero de la IPS.