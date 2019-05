Pacientes de oncología temen por futuro de Medimas

Más de ochenta menores de edad que a traviesan por tratamientos de oncología podrían estar expuestos en la ciudad de Cúcuta a los problemas de la EPS Medimas, luego de que se advirtiera sobre una posible suspensión de servicios ante la falta de pago y retrasos que influyen sobre la atención. Un mensaje de auxilio envían las fundaciones encargadas de atender a quienes consideran pequeños guerreros.

“Mostramos nuestra preocupación por la situación de Medimas y cómo es que puede llegar a afectar la atención de nuestros guerreros que requieren de los servicios de oncológica en las diferentes instituciones médicas de la ciudad de Cúcuta, ya que son niños”, indicó Aura Bastos, representante de la fundación Pequeños Guerreros.

La preocupación es aún mayor ya que estos menores no cuentan con el dinero para poder costear estos tratamientos “En su mayoría, son de escasos recursos y requieren los tratamientos oportunos, en el momento. Los retrasos pueden ser perjudiciales, incluso peligrosos, no son niños con gripe, es cáncer ¡es cáncer! y el cáncer como todos sabemos, no espera”, concluyó.

Explican además que algunos de estos infantes padecen ya de metástasis y es crítica su condición, por lo que reclaman la atención rápida y oportuna para no perder a quienes por varios años vienen luchando con esta enfermedad.