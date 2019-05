Alcalde dice que hubo soborno para conformar terna de su reemplazo

El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez denunció que los dos inscriptores que enviaron una terna de la cual saldría su reemplazo, mientras esté retirado del cargo por la suspensión de la Procuraduría, fueron sobornados por la politiquería; el fin de esta treta sería que la gobernación nombrara a alguien que no seguirá su plan de trabajo.

El mandatario dijo que los autores del soborno se aprovecharon de las necesidades de dos líderes comunitarios, Laurentina Ariza y Jorge Rodríguez quienes formularon una terna enviada a la gobernación. En ese grupo figuran personas que han tenido problemas con la actual administración a pesar de que hicieron parte del gabinete del alcalde. La terna está conformada por German Torres Prieto, ex director de Tránsito; Magola León y Víctor Azuero, ex director del Área Metropolitana de Bucaramanga.

"Ustedes ya saben quiénes pagaron. No digo quiénes porque no tengo todas las pruebas y entonces me toca decir que presuntamente", afirmó el alcalde con relación a las personas que sobornaron a los inscriptores. Lo que dicen es que la terna no la pueden aplicar; porque el doctor Reynaldo Ramirez no la firmó. "Ellos quieren llegar a las elecciones con un alcalde de bolsillo", manifestó.

El alcalde criticó a su ex director de Tránsito, Germán Torres Prieto. "Pertenecía la mafia que tienen montada con el tuerto Gil; él nunca me dijo eso. Yo fui el engañado, pero soy el responsable; no fue capaz con Tránsito menos con la ciudad. Él va a llegar a poner a la misma politiquería".

Hernández Suárez dijo que se va a mantener en el cargo hasta que no haya una comunicación explícita de la Procuraduría y la Gobernación sobre la persona que quedará en el cargo y de que fecha a qué día va el encargo.