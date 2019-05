Policía garantiza seguridad el día de la Madre en las carreteras del país

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional desplegará en todo el territorio nacional una serie de acciones pedagógicas y de control que permitan reducir al máximo la siniestralidad vial en el fin de semana.

El año anterior, en el marco de las celebraciones del Día de la Madre se presentaron 388 siniestros viales que lamentablemente le ocasionaron la muerte a 72 personas y lesiones graves a 474 más.

Las ciudades con mayor número de siniestros fueron Cali (55), Medellín (38), Bogotá (30), Cundinamarca (24) y Valle (19).

De igual forma, según los análisis del observatorio de la Policía de Tránsito, las causas de mayor incidencia en la siniestralidad fueron “cruzar sin observar (Peatones), no mantener la distancia de seguridad, no respetar la prelación y conducir en estado de embriaguez”.

En virtud de los registros históricos, los controles policiales estarán focalizados a la detección de conductores en estado de embriaguez, el año pasado fueron sancionados (376 pruebas positivas), el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas de los motociclistas y el estado técnico mecánico de los vehículos.

De igual forma, se desarrollarán jornadas pedagógicas en las principales calles y carreteras del país con énfasis en los motociclistas y peatones.

Durante el fin de semana del año anterior, hubo la necesidad de sancionar a 29.395 infractores, de los cuales 6.485 fueron por exceso de velocidad, 2.844 por revisión técnico mecánica, 2.772 por maniobras peligrosas de motociclistas y 376 por embriaguez, entre otras infracciones.

Con el propósito de vivir el Día y celebrar esta fecha especial en total tranquilidad, la Policía Nacional tiene dispuestas todas sus capacidades en las distintas ciudades y municipios del país, enmarcadas en el plano preventivo y de acompañamiento a la comunidad.

RECOMENDACIONES

· Sea tolerante, evite riñas y comportamientos contrarios a la convivencia que afecten a sus vecinos o semejantes.

· Es vital haber hecho la revisión técnico-mecánica de su vehículo, antes de haber emprendido el viaje, es decir, líquidos, frenos y estado de las llantas.

· Es importante haber dormido bien y no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas.

· No tenga afán en llegar. Respete siempre las señales y las normas de tránsito.

· Mientras conduce no use elementos distractores, como celulares, tabletas, radios, pantallas, etc.

· Antes de emprender el viaje, trate de verificar el estado de la vía que tomará a través de aplicaciones o marcando al #767 o nuestra cuenta de Twitter @TransitoPolicia.

“En nombre de los 8 mil Policías de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, les deseo a todas las madres colombianas un feliz día, lleno de amor y tranquilidad. Invitamos a los ciudadanos a vivir esta fecha con la alegría que nos caracteriza y a dejar de lado cualquier actitud o acción que pueda afectar la seguridad vial”, sostuvo el, general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés Director de Tránsito de la Policía Nacional.