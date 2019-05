Por el homicidio de un médico, nueve médicos abandonaron El Bagre

En el casco urbano del municipio de El Bagre, Antioquia, hombres armados y sin identificar asesinaron al médico, Cristian Juilio Arteaga, de 22 años de edad y quien estaba prestando el servicio social obligatorio desde el pasado mes de Julio. Sus compañeros explicaron que la víctima no había manifestado amenazas en su contra.

“Estaba dispuesto para viajar a Caucasia, iba de descanso. Llegan dos sujetos que lo llaman por el nombre y de inmediato lo ultiman”, relató El Teniente Coronel Daniel Mazo, comandante de policía Bajo Cauca.

Leonardo Fontalvo Tapia, gerente del Hospital Nuestra Señora del Carmen de esa localidad en dialogo con Caracol Radio, explicó que después del homicidio, los demás médicos no evidenciaron garantías de seguridad y nueve de los catorce que trabajan allí abandonaron el pueblo hace pocas horas. De ellos, tres prestaban el servicio social y seis por contrato laboral.

“No es algo voluntario, no es que queramos cerrar, no es que estemos protestando, no es que estamos en paro; es que los médicos se fueron. Entonces lo que tenemos hoy es una institución sin personal médico. No existe la garantía para la prestación del servicio”, explicó el funcionario.

Aseguró que ante este panorama cerca del 80% de la población no puede recibir atención de ningún tipo hasta tanto no se reestablezca la planta de profesionales de la salu.

“En este tipo de casos, se hace necesario que las autoridades departamentales y nacionales cubran y apoyen en lo que tiene que ver con personal médico, que pueda solucionar con personal gubernamental o personal militar”, recalcó.

El señor Fontalvo, también dijo que esa institución de salud es la única pública de la localidad y por ende la más grande, lo que indica la gravedad de la situación, tanto de seguridad como de atención médica.

Por su parte el comandante de la policía bajo Cauca, el Teniente Coronel, Daniel Mazo, aseguró que están garantizando la seguridad de los profesionales en sus viviendas y el hospital, con el fin de que no abandonen el municipio.